i Eline Grue "screenshot" Kurz vor Saisonbeginn Biathlon-Star beendet Karriere und wird Schaaf-Bäuerin Das norwegische Biathlon-Ass Eline Grue beendet mit nur 30 Jahren ihre Karriere – und hat bereits ganz andere Pläne für ihre Zukunft. Von Sport Heute 14.11.2026, 08:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Statt mit dem Gewehr auf die Loipe geht es für Eline Grue künftig auf den Bauernhof. Die norwegische Biathletin hat kurz vor dem Saisonauftakt ihr sofortiges Karriereende bekannt gegeben. Nach rund zehn Jahren im internationalen Biathlon-Zirkus ist für die 30-Jährige Schluss. Nun will sie den Schafbetrieb ihrer Familie übernehmen.

Die Entscheidung fiel nicht über Nacht. Wie Grue gegenüber der norwegischen Lokalzeitung "Arbeidets Rett" erklärt, haben sich ihre sportlichen Ziele und persönlichen Prioritäten in den vergangenen Jahren verändert.

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Vom Biathlon auf den Bauernhof

Nach ihrem Rücktritt wartet auf die ehemalige Biathletin ein völlig neuer Lebensabschnitt. In ihrer Heimat Kvikne möchte sie den Schafbetrieb übernehmen, auf dem sie aufgewachsen ist.

Ganz ohne sportliche Herausforderungen soll es allerdings nicht weitergehen. Grue will sich künftig auf Hyrox konzentrieren, einen Fitnesswettkampf, bei dem sich Laufstrecken mit verschiedenen Kraft- und Ausdauerübungen abwechseln.

Harter Konkurrenzkampf in Norwegen

Vor allem die fehlende Perspektive auf einen dauerhaften Platz im Weltcup spielte bei ihrem Rücktritt eine entscheidende Rolle. Trotz guter Leistungen gelang Grue der endgültige Durchbruch in der Weltspitze nie.

"Manche sagen ja, dass die 30er die besten Jahre für eine Biathletin sind. Aber dann musst du schon ein gewisses Niveau haben", erklärt die Norwegerin.

Grue sah sich zwar nicht weit von der internationalen Spitze entfernt, doch die Konkurrenz im eigenen Land war enorm. Zahlreiche norwegische Athletinnen kämpften auf einem ähnlichen Leistungsniveau um die wenigen Startplätze im Weltcup. Zuletzt war die 30-Jährige nur noch im zweitklassigen IBU-Cup im Einsatz.

Zwei Meistertitel als Karrierehöhepunkt

Dabei hatte Grue früh ihr Talent unter Beweis gestellt. Bereits 2015 gewann sie bei der Junioren-Weltmeisterschaft mit der norwegischen Frauenstaffel die Bronzemedaille. Bei ihrem erst dritten Rennen in der Seniorenklasse gelang ihr zudem ein Podestplatz.

Den größten Erfolg ihrer Laufbahn feierte sie 2019, als sie bei den norwegischen Meisterschaften gleich zwei Goldmedaillen holte.

Neben den sportlichen Herausforderungen spielte auch das veränderte Umfeld eine Rolle. Viele langjährige Weggefährtinnen hatten ihre Karrieren bereits beendet. Damit ging für Grue zunehmend jener Zusammenhalt verloren, der sie über Jahre begleitet hatte.