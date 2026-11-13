i Hanna Obermayr und Anna Meixner am Eis. GEPA pictures 2:1-Sieg über Japan Österreich schafft Klassenerhalt bei WM-Debüt Bei ihrer ersten Teilnahme an der A-Weltmeisterschaft gelingt Österreichs Eishockey-Damen nach einem 2:1-Sieg gegen Japan der Klassenerhalt. Von Sport Heute 13.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Eishockey-Frauen dürfen weiter mit den besten Nationen der Welt mitspielen. Bei ihrer Premiere in der höchsten WM-Division schafft die Mannschaft von Teamchef Alexander Bröms auf Anhieb den Klassenerhalt.

Im entscheidenden Relegationsspiel gegen Japan setzen sich die Österreicherinnen mit 2:1 nach Verlängerung durch. Kapitänin Anna Meixner wird mit einem Doppelpack zur Matchwinnerin.

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Dabei entwickelt sich die Begegnung in Dänemark zu einem echten Nervenkrimi. Nach einem torlosen ersten Drittel bringt Meixner Österreich unmittelbar nach Wiederbeginn auf Kurs. Im Powerplay trifft die 32-Jährige mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck zur Führung.

Lange sieht alles nach einem Erfolg in der regulären Spielzeit aus. Die Österreicherinnen verteidigen leidenschaftlich, halten dem japanischen Druck stand. Doch in der 51. Minute schlägt Akane Shiga zu und gleicht für Japan aus.

Meixner schießt Österreich zum Klassenerhalt

Die Entscheidung fällt schließlich in der Verlängerung. Erneut bekommt Österreich eine Überzahlsituation – und wieder ist Meixner zur Stelle. Mit ihrem zweiten Treffer schießt die Kapitänin das ÖEHV-Team zum historischen Klassenerhalt.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Während Japan nach mehreren Jahren in der höchsten Spielklasse den Abstieg hinnehmen muss, darf Österreich bereits für die A-WM 2027 in Quebec City planen.

Für Meixner, die bei Vancouver in der nordamerikanischen Profiliga PWHL unter Vertrag steht, ist es einer der emotionalsten Momente ihrer Karriere.

"Ich finde es einfach cool, dass es heute für uns gelaufen ist. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man sich mit dem gesamten Team über etwas freuen darf. Deswegen spielen wir Eishockey", jubelt die 32-Jährige im ORF-Interview.

"Mit Herzblut und Teamgeist alles möglich"

Die Kapitänin sieht im Erfolg auch eine Bestätigung für die Entwicklung des österreichischen Frauen-Eishockeys.

"Wir haben unsere Arbeit auch außerhalb des Eises getan. Das war unser Schritt in die richtige Richtung, um zu zeigen, dass Österreich bei den Topnationen mitspielen kann. Wir haben gezeigt, dass mit Herzblut und Teamgeist alles möglich ist."

Auch Teamchef Alexander Bröms zeigt sich nach den nervenaufreibenden Schlussminuten überglücklich.

"Wir haben eine großartige Gruppe. Dieses starke Band zwischen den Spielerinnen hilft in solchen Situationen auch auf dem Eis, wenn viel auf dem Spiel steht. Wir haben eine Siegermentalität gezeigt. Ich bin glücklich für jede einzelne Spielerin, für das gesamte Team und für Österreich", erklärt der Trainer.