i Alexander Zverev und Carlos Alcaraz beim Training. "imago" Irres Training bei ATP Finals Zverev und Alcaraz liefern sich 34-Punkte-Tiebreak Noch vor dem Start der ATP Finals in Turin liefern sich Carlos Alcaraz und Alexander Zverev im Training ein verrücktes Tiebreak. Von Sport Heute 13.11.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es nur eine lockere Trainingseinheit zwischen zwei Tennis-Superstars werden. Doch Carlos Alcaraz und Alexander Zverev machten daraus einen echten Tennis-Krimi.

Vor dem Start der ATP Finals in Turin lieferten sich die beiden Superstars ein irres Trainings-Duell und spielten ein spektakuläres Tiebreak, bei dem erst nach 34 Punkten ein Sieger feststand.

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Am Ende durfte sich Alcaraz gleich zweimal über den Sieg freuen. Der Spanier bewies dabei nicht nur seine spielerische Klasse, sondern auch starke Nerven.

Schlagabtausch – unglaubliche Punkte

Im zweiten Tiebreak ging es richtig zur Sache, die beiden Topspieler schenkten sich nichts. Alcaraz erwischte den besseren Start und zog auf 5:2 davon. Zverev kämpfte sich jedoch zurück und machte aus dem Duell einen offenen Schlagabtausch.

Die Stars packten alles aus was sie zu bieten haben – wuchtige Aufschläge, starke Angriffsbälle und sehenswerte Reaktionen am Netz. Immer wieder wechselte die Führung, keiner konnte sich entscheidend absetzen.

Erst in der Schlussphase gelang Alcaraz der entscheidende Vorstoß. Mit einem gefühlvollen Stoppball und einem anschließenden Lob brachte sich der Spanier mit 16:15 in Führung. Wenig später machte er am Netz den entscheidenden Punkt zum 18:16 und beendete damit den spektakulären Trainings-Tiebreak.

Alcaraz dreht deutlichen Rückstand

Bereits im ersten Tiebreak sah zunächst alles nach einem Erfolg für Zverev aus. Der Deutsche erspielte sich eine komfortable 6:2-Führung und stand damit unmittelbar vor dem Gewinn.

Doch Alcaraz drehte plötzlich auf. Der siebenfache Grand-Slam-Sieger holte sechs Punkte in Folge und entschied den Tiebreak mit 8:6 noch für sich. Was danach folgte, sollte allerdings noch deutlich spektakulärer werden.

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Zverev jagt dritten Titel

Für beide Stars war das intensive Duell eine erste Standortbestimmung vor dem prestigeträchtigen Saisonfinale.

Zverev konnte die ATP Finals bereits zweimal gewinnen und peilt in Turin seinen dritten Triumph an. In der John-McEnroe-Gruppe bekommt es der Deutsche mit Ben Shelton, Arthur Fils und Rafael Jódar zu tun.

Sein erstes Gruppenspiel bestreitet Zverev am Sonntag um 14 Uhr gegen Jódar. Alcaraz wartet hingegen noch auf seinen ersten Titel beim Saisonabschlussturnier. Der Spanier trifft in der Ivan-Lendl-Gruppe auf Daniil Medvedev, Flavio Cobolli und Frances Tiafoe.