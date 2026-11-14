i Katharina Truppe ist nach dem ersten Lauf auf Platz vier. APA-Images / Lehtikuva / Roni Rekomaa Platz fünf und sechs ÖSV-Stars greifen beim Damen-Slalom in Levi nach Podest Die Deutsche Emma Aicher gibt beim ersten Slalom der Saison den Ton an. Die ÖSV-Stars haben zwar einen großen Rückstand, aber Podestchancen. Von Sport Heute 14.11.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim ersten Slalom der Saison in Levi legte Emma Aicher mit Startnummer eins im ersten Lauf auch gleich mit 55,74 Sekunden die Bestzeit hin. Die für Albanien fahrende Italienerin Lara Colturi (+0,36) ist die erste Verfolgerin der Deutschen – und die einzige, die noch realistische Chancen auf den Sieg hat.

Zrinka Ljutic als Dritte hat bereits 88 Hundertstel Rückstand. Die restlichen Läuferinnen haben auf Aicher bereits alle über eine Sekunde verloren. Camille Rast auf Platz vier liegt 1,02 Sekunden zurück. Dann folgt mit Katharina Truppe (+1,05) und Katharina Huber (+1,13) direkt das ÖSV-Duo.

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Truppe und Huber in Schlagdistanz

Truppe hatte im Flachteil einen bösen Steher, verspielte dort eine bessere Ausgangsposition für den zweiten Lauf. Huber verlor alleine bei der zweiten Zwischenzeit fast 70 Hundertstel. Dennoch liegen beide Österreicherinnen in Schlagdistanz zum Podest.

Truppe fehlen auf Platz nur 17 Hundertstel, Huber muss für ein Stockerl 25 Hundertstel aufholen. "Es wird eine enge Kiste im zweiten Durchgang. Im flachen Teil ist auf jeden Fall noch was drinnen", gab sich Huber optimistisch.

Petra Vlhova gab nach drei (!) Jahren Verletzungspause ihr Slalom-Comeback und liegt nach dem ersten Lauf an Position elf mit 1,44 Sekunden Rückstand. Und damit hat auch sie noch Chancen aufs Podest.