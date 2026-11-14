i Katharina Truppe fuhr in Levi aufs Podest. APA-Images / AFP / RONI REKOMAA Tirolerin holt Weltcup-Punkte Aicher siegt, ÖSV-Star Truppe rast in Levi aufs Podest Katharina Truppe rast in Levi aufs Podest. Der Sieg geht an die Deutsche Emma Aicher, die im Hohen Norden ihren Premierensieg feiert. Von Sport Heute 14.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Slalom-Karten wurden in Abwesenheit von Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin neu gemischt – und vorerst mit dem besten Ausgang für Emma Aicher. Die Deutsche feierte im hohen Norden beim Slalom-Klassiker in Levi ihren Premierensieg. Zweite wurde die für Albanien fahrende Italienerin Lara Colturi (+0,43).

Katharina Truppe ärgerte sich nach dem ersten Durchgang noch über einen "beschissenen" Fehler – raste dann im zweiten Lauf aufs Podest und wurde starke Dritte (+0,50). Zuvor stand die Österreicherin in Levi das letzte Mal vor sieben Jahren am Stockerl.

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Katharina Huber malte sich zur Halbzeit als Sechste noch Chancen aufs Podest aus, hatte jedoch einen Fehler in der Steilhang-Einfahrt, verlor viel Zeit (+1,89) und landete nur auf dem neunten Platz.

ÖSV-Juwel sorgt für Überraschung

Für die österreichische Überraschung des Rennens sorgte ÖSV-Juwel Valentina Rings-Wanner. Die Tirolerin schaffte mit Startnummer 70 noch den Sprung in den zweiten Durchgang, wurde schlussendlich 23. und darf sich über ihre ersten Weltcup-Punkte freuen. "Natürlich wäre die Leistung besser gewesen, wenn ich vielleicht ein bisschen cooler geblieben wäre. Aber ja, danke Levi", grinste die 21-Jährige in die ORF-Kamera.

Die vierte heimische Athletin im zweiten Lauf, Franziska Gritsch fuhr auf den 25. Platz. Natalie Flach und Lisa. Hörhager schafften nicht den Sprung in die Levi-Entscheidung, schieden beide nach dem ersten Lauf mit über drei bzw. vier Sekunden Rückstand aus.

Vlhova bei Comebakc stark

Erfreulich für den Damen-Weltcup: Technik-Spezialistin Petra Vlhova präsentierte sich nach dreijähriger Leidenszeit und Absenz vom Weltcup bei ihrem Slalom-Comeback stark und wurde 16. Für ein Highlight im Hohen Norden sorgte auch die Australierin Madison Hoffman. Sie qualifizierte sich als 57. im ersten Durchgang sensationell fürs Finale, raste in die Top-Ten und wurde schlussendlich starke Achte.