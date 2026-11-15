i Emma Aicher und Katharina Truppe GEPA pictures Neue Ski-Dominatorin Truppe über Rivalin: "Sieht aus, als wäre es ihr egal!" Katharina Truppe startet mit einem Podestplatz in die neue Slalom-Saison. Doch die ÖSV-Hoffnung staunt über die deutsche Siegerin Emma Aicher. Von Sport Heute 15.11.2026, 09:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖSV-Ass Katharina Truppe (30) hat beim Slalom-Auftakt in Levi mit Platz drei aufgezeigt. Nur die für Albanien startende Lara Colturi und die deutsche Siegerin Emma Aicher waren schneller. Besonders die 23-jährige Deutsche sorgt bei Österreichs Ski-Damen für Staunen. Nicht nur wegen ihrer Geschwindigkeit, sondern vor allem wegen ihres scheinbar mühelosen Fahrstils.

"Ich finde ihren Fahrstil bewundernswert", schwärmt Truppe über ihre Konkurrentin. "Da siehst du so wenig Bewegung. Sie hat so ein Gespür für die Skier und den Schnee." Dann legt die Kärntnerin mit einer ungewöhnlichen Beobachtung nach: "Es sieht so aus, als würde es sie nicht interessieren." Auch ÖSV-Kollegin Katharina Huber ist beeindruckt: "Es schaut einfach aus und ist einfach sauschnell."

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Dabei hätte Truppe der Deutschen in Levi sogar noch gefährlicher werden können. Ein Fehler im ersten Durchgang kostete die Österreicherin wertvolle Zeit. "Der war selten dämlich", ärgert sie sich. Am Ende fehlten ihr exakt 50 Hundertstelsekunden auf Aicher, Colturi lag 43 Hundertstel hinter der Siegerin. Trotzdem ist der Podestplatz ein wichtiger Erfolg für Truppe, die schon im vergangenen Winter mit konstant starken Slalom-Ergebnissen überzeugt hatte.

Nach dem Ausfall von Katharina Liensberger hat Truppe die Rolle als Österreichs Nummer eins im Slalom übernommen. Der zusätzliche Druck war anfangs spürbar, mittlerweile fühlt sie sich darin aber wohl. "Der Grundspeed ist wirklich da. Es passt die ganze Einstellung, ich bin glücklich und beruhigt", erklärt die 30-Jährige. Ihr Ziel ist klar: bei möglichst vielen Rennen um das Podium mitkämpfen.

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Die nächste Chance bietet sich bereits am Samstag in Hochgurgl. Dort haben die ÖSV-Technikerinnen schon trainiert. Auch Frauen-Cheftrainer Johannes Zöchling traut Truppe weitere Spitzenplätze zu. "Es ist der Anspruch, dass sie eine von den Schnellsten ist", stellt er klar. Seine Devise für die Jagd auf Aicher: "Zweifler siegen nicht, Sieger zweifeln nicht."