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Melanie Mellard.
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Befürchtungen leider wahr

Verletzungs-Schock! WM-Saison für Ski-Ass vorbei

Für Slalom-Spezialistin Melanie Meillard ist die WM-Saison bereits vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat
Von Sport Heute
14.11.2026, 16:52
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Bittere Nachrichten für das Schweizer Ski-Team! Für Slalom-Spezialistin Melanie Meillard ist die WM-Saison bereits vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Die 28-Jährige zog sich bei einem Trainingssturz in Levi eine schwere Knieverletzung zu.

Ursprünglich war lediglich von einer Verstauchung des rechten Kniegelenks die Rede. Doch weitere Untersuchungen in Genf brachten nun die bittere Gewissheit: Meillard erlitt einen Kreuzbandriss sowie Verletzungen an beiden Menisken. Das teilte der Schweizer Skiverband Swiss-Ski mit.

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Damit ist die Saison für die Schwester von Olympiasieger Loïc Meillard vorzeitig beendet. Besonders bitter: Die Schweizerin musste in ihrer Karriere bereits mehrfach verletzungsbedingte Rückschläge hinnehmen.

    In der vergangenen Saison belegte Meillard den 16. Platz in der Slalom-Weltcupwertung. Nun muss sich die 28-Jährige erneut auf eine längere Rehabilitation einstellen. Auch die Teilnahme an der kommenden Ski-Weltmeisterschaft ist damit vom Tisch.

    red, 14.11.2026, 16:52
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