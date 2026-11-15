"Bauchweh, Fieber!" ORF-Experte sagt Kamerafahrt ab

Ungewohnter Einstieg in den Männer-Slalom von Levi! Der ORF sendet am Sonntag keine Kamerafahrt in die Wohnzimmer der heimischen Ski-Fans.
Warum? Thomas Sykora klärt beim Live-Einstieg im Zielraum auf. Der ehemalige Spitzenfahrer und langjährige ORF-Experte ist angeschlagen, dürfte einen Virus erwischt haben.
Moderatorin Karina Toth: "Zur Erklärung für die Zuschauerinnen und Zuschauer: Normalerweise wärst du jetzt auf der Piste unterwegs und würdest dich von dort aus melden, aber du bist leider nicht ganz fit heute."
Sykora antwortet: "Nein, ich habe ein bisschen Bauchweh und Fieber. Jetzt kann ich diesen Lauf nicht in Angriff nehmen. Dazu bin ich einfach kraftmäßig nicht in der Lage."
Dennoch begleitet der 58-Jährige das Rennen am Mikro. Toth: "Für dich geht's hinauf ins Warme zu Thomas König."
Der Kommentator begrüßt seinen Experten wenig später in der Kabine, scherzt: "Unter 38,5 musst du hier sitzen."
Darüber kann Sykora nur etwas müde lachen: "Ja, genau."