i ÖSV-Hoffnung Fabio Gstrein. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 10 Uhr: ÖSV-Stars greifen im Levi-Slalom an

In Levi steigt der erste Slalom der noch jungen Weltcup-Saison. Können die ÖSV-Stars um den Sieg mitfahren? Wir tickern das Rennen live.