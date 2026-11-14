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"Heute"-Ticker

Live ab 10 Uhr: ÖSV-Damen wollen in Levi angreifen

In Levi steigt heute der erste Slalom der neuen Ski-Saison. Die ÖSV-Damen wollen einen Erfolg einfahren. Wir tickern das Rennen live.