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Mbappe ist gegen Italien gefordert.
Mbappe ist gegen Italien gefordert.
IMAGO/Starface
Nations League

Heute LIVE: Frankreich will in Italien Rang eins holen

In der Nations-League-Gruppe A1 steigt heute der Kracher zwischen Italien und Frankreich. England hat Kroatien zu Gast.
Von Sport Heute
12.11.2026, 15:35
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red, 12.11.2026, 15:35
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