i Die Austria ist bei der WSG Tirol zu Gast. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live um 14.30 Uhr: Austria hofft in Tirol auf Umschwung

Die Austria liegt nach vier Pleiten in Serie auf dem vorletzten Tabellenplatz. Heute (Anpfiff 14.30 Uhr) gastieren die "Veilchen" bei der WSG Tirol.