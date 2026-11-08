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Die Austria ist bei der WSG Tirol zu Gast.
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Live um 14.30 Uhr: Austria hofft in Tirol auf Umschwung

Die Austria liegt nach vier Pleiten in Serie auf dem vorletzten Tabellenplatz. Heute (Anpfiff 14.30 Uhr) gastieren die "Veilchen" bei der WSG Tirol.
Von Sport Heute
08.11.2026, 10:32
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red, 08.11.2026, 10:32
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