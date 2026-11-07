i Formel-1-Star Andrea Kimi Antonelli. IMAGO/ABACAPRESS

"Heute"-Ticker

Live ab 19 Uhr: Wer holt sich die Pole in Brasilien?

Andrea Kimi Antonelli ist bereits Formel-1-Weltmeister. Doch die Saison geht noch weiter. Wer holt sich die Pole im Grand Prix von Sao Paulo?