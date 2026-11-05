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Jubelt der SK Sturm heute?
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"Heute"-Ticker

Live ab 21 Uhr: Sturm empfängt Salzburg-Schreck Celje

In Graz empfängt der SK Sturm heute den slowenischen Erstligisten NK Celje. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
05.11.2026, 07:44
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red, 05.11.2026, 07:44
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