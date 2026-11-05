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Jubeln die Bullen heute in Belgien?
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Live ab 18:45 Uhr: Salzburg in Anderlecht gefordert

Red Bull Salzburg muss heute in Belgien bei RSC Anderlecht bestehen. Wir ticken den Europa-League-Hit live.
Von Sport Heute
05.11.2026, 07:40
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red, 05.11.2026, 07:40
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