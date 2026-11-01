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Bundesliga im "Heute"-Ticker

Live ab 17 Uhr: Wiener Derby zwischen Rapid und Austria

Vor dem Wiener Derby sind die Rollen klar verteilt: Tabellenführer Rapid ist der Favorit, die kriselnde Austria der Underdog. Hier geht's zum Ticker.
Von Sport Heute
01.11.2026, 09:01
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red, 01.11.2026, 09:01
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