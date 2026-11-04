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Manchester City-Star Erling Haaland.
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IMAGO/Every Second Media
"Heute"-Ticker

Live ab 21 Uhr: Leipzig fordert City, BVB gegen Sevilla

RB Leipzig empfängt im Schlager der Champions League Manchester City. Borussia Dortmund bekommt es mit Betis Sevilla zu tun. Arsenal gastiert in Prag.
Von Sport Heute
04.11.2026, 15:33
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red, 04.11.2026, 15:33
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