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Liverpool-Star Florian Wirtz.
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IMAGO/Sports Press Photo
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Live ab 18.45 Uhr: Liverpool bei Fener, Real im Einsatz

Real Madrid und Liverpool sind in der Champions League gefordert. Die Spanier gastieren bei AEK Athen, die Reds müssen bei Fenerbahce Istanbul ran.
Von Sport Heute
04.11.2026, 15:27
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red, 04.11.2026, 15:27
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