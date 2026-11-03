i Der LASK muss gegen Slovan Bratislava bestehen. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 21 Uhr: Der LASK empfängt Slovan Bratislava

Am vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase bekommt es der LASK mit Slovan Bratislava zu tun. Wir tickern das Spiel live.