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Haris Tabakovic ist der Top-Scorer der Salzburger.
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Bundesliga im "Heute"-Ticker

Live um 14:30 Uhr: Salzburg und Sturm Graz gefordert

Red Bull Salzburg trifft in der Bundesliga auf Austria Lustenau. Sturm Graz muss zum Tabellenschlusslicht nach Wolfsberg. Hier geht's zum Ticker.
Von Sport Heute
01.11.2026, 09:19
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red, 01.11.2026, 09:19
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