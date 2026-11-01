i Haris Tabakovic ist der Top-Scorer der Salzburger. GEPA pictures

Bundesliga im "Heute"-Ticker

Live um 14:30 Uhr: Salzburg und Sturm Graz gefordert

Red Bull Salzburg trifft in der Bundesliga auf Austria Lustenau. Sturm Graz muss zum Tabellenschlusslicht nach Wolfsberg. Hier geht's zum Ticker.