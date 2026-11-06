Startseite
Rapid Wien bekommt es mit Schlusslicht Wolfsberg zu tun.
Rapid Wien bekommt es mit Schlusslicht Wolfsberg zu tun.
GEPA pictures
"Heute"-Ticker

Live ab 19.30 Uhr: Rapid gegen Schlusslicht WAC

Tabellenführer gegen das Schlusslicht! Zum Start der zwölften Bundesliga-Runde empfängt Rapid Wien Krisen-Klub Wolfsberg. Wir tickern live.
Von Sport Heute
06.11.2026, 09:09
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
red, 06.11.2026, 09:09
Mehr zum Thema
SK Rapid Wien Wolfsberger AC Bundesliga Newsticker

Weiterlesen

Weitere Storys
Live
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote