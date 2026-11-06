i Rapid Wien bekommt es mit Schlusslicht Wolfsberg zu tun. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 19.30 Uhr: Rapid gegen Schlusslicht WAC

Tabellenführer gegen das Schlusslicht! Zum Start der zwölften Bundesliga-Runde empfängt Rapid Wien Krisen-Klub Wolfsberg. Wir tickern live.