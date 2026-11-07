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Bayern München muss bei Mainz 05 ran.
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IMAGO/Sven Simon
"Heute"-Ticker

Live ab 15.30 Uhr: Bayern und BVB im Einsatz

Bayern und Borussia Dortmund liefern sich in der deutschen Bundesliga ein Fernduell um die Spitze. Die Münchner gastieren in Mainz.
Von Sport Heute
07.11.2026, 11:48
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red, 07.11.2026, 11:48
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