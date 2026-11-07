i Ried und der LASK liefern sich ein heißes Duell. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 19.30 Uhr: OÖ-Kracher Ried gegen den LASK

In Oberösterreich steht ein heißes Derby auf dem Programm. Der Meister LASK muss auswärts bei der SV Ried ran. Wir tickern live.