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Archivmaterial als Anheizer: Filip Milojevic (Altach) im Duell mit Jed Drew (Hartberg)
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"Heute"-Ticker

Live ab 14.30 Uhr! Hartberg hat Lieblingsgegner zu Gast

Seit elf Duellen ist Hartberg gegen Altach ungeschlagen. Heute (Anpfiff 14.30 Uhr) kreuzen die beiden in der 12. Liga-Runde erneut die Klingen.
Von Sport Heute
08.11.2026, 10:50
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red, 08.11.2026, 10:50
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