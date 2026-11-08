i Archivmaterial als Anheizer: Filip Milojevic (Altach) im Duell mit Jed Drew (Hartberg) GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 14.30 Uhr! Hartberg hat Lieblingsgegner zu Gast

Seit elf Duellen ist Hartberg gegen Altach ungeschlagen. Heute (Anpfiff 14.30 Uhr) kreuzen die beiden in der 12. Liga-Runde erneut die Klingen.