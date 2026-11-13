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Deutschland jubelt.
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Jetzt Live: Deutschland jubelt früh in Serbien

In Belgrad kommt es heute zum Duell zwischen Serbien und Deutschland. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
13.11.2026, 20:04
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red, Akt. 13.11.2026, 21:00, 13.11.2026, 20:04
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