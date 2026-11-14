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Österreich will gegen Irland jubeln.
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"Heute"-Ticker

Live ab 20:45 Uhr: ÖFB-Team will den Sieg gegen Irland

Das ÖFB-Team will gegen Irland den Aufstieg in die Nations League Gruppe A fixieren. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
14.11.2026, 05:00
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red, 14.11.2026, 05:00
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