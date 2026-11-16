i Winter in Kitzbühel Max Draeger Winter in Kitzbühel In Kitzbühel ist der Winter zu Hause Pulverschnee, Sonne im Gesicht und das Panorama der Tiroler Alpen: KitzSki startet mit 233 Abfahrtskilometern und einer Schneegarantie in die Saison. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 04:42 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es gibt Namen, bei denen jeder Skifan sofort Gänsehaut bekommt. Kitzbühel ist so ein Name. Doch hinter der berühmten Streif wartet ein Skigebiet, das für jeden etwas bereithält. KitzSki bietet in der Saison 2026/27 233 Abfahrtskilometer, 58 Seilbahnen und Lifte sowie neue Angebote für abwechslungsreiche Urlaubstage.

Ein Winter voller Möglichkeiten

Sportliche Schwünge auf der legendären Streif, genussvolle Abfahrten mit Panorama oder die ersten vorsichtigen Versuche auf Skiern: Im Skigebiet zwischen Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg und Pass Thurn findet jeder die passende Piste. Moderne Seilbahnen, gemütliche Hütten und die Bergwelt der Kitzbüheler Alpen machen aus einem Skitag ein echtes Urlaubserlebnis.

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Schnee, auf den man sich verlassen kann

KitzSki investiert laufend in die Beschneiung. Ein neues Speicherbecken an der Sonnenrast fasst 95.000 Kubikmeter Wasser und stärkt gemeinsam mit einer neuen Pumpstation die Beschneiung im Kernskigebiet. Dazu kommt die offizielle Schneegarantie, mit der KitzSki das erste und bislang einzige Skigebiet ohne Gletscher mit diesem Angebot ist. Für Skipässe von einem bis 14 Tagen, die bis 19. Dezember 2026 online gekauft werden, gibt es vom 20. Dezember 2026 bis 13. März 2027 anteilig Geld zurück, falls an einzelnen Tagen wegen Schneemangels kein Skifahren möglich ist.

Lust auf Kitzbühel? Im großen "Heute schickt dich auf die Piste" Gewinnspiel kannst du Skipässe für KitzSki gewinnen. Jetzt Skiurlaub planen und online sparen: kitzski.at

Online buchen und sparen

Wer früh online bucht, sichert sich bis zu 20 Prozent Frühbuchervorteil. Reguläre Tageskarten sind im Onlineshop immer mindestens einen Euro günstiger als an der Kassa, egal wann du buchst. Mit dem Ticket in der KitzSki App geht es direkt vom Handy zum Lift.

Winterspaß für die ganze Familie Helmut Lackner

Winterspaß für die ganze Familie

Zehn kostenlose Übungslifte im Tal machen Kindern und Einsteigern den Start leicht. Das Bärenland in Jochberg und die SnowX Strecke am Kitzbüheler Horn sorgen für Abwechslung. Auch abseits der Piste zeigt sich der Winter von seiner schönsten Seite, beim Winterwandern, beim Langlaufen oder auf der Naturrodelbahn am Gaisberg. Und am Ende des Tages warten gemütliche Hütten mit Tiroler Spezialitäten.

Ob Familienurlaub, Skiwochenende oder spontane Auszeit: KitzSki verbindet abwechslungsreichen Wintersport, Schneegarantie und Tiroler Gastfreundschaft zu Wintertagen, die lange in Erinnerung bleiben.