i Ganz oben in Schladming Hauser Kaibling Ganz oben in Schladming Am Hauser Kaibling beginnt der Skitag mit Weitblick Auf 2.015 Metern liegt der höchste Punkt der 4-Berge-Skischaukel Schladming & Ski amadé, von hier aus gehört dir die ganze Region Schladming-Dachstein Von Advertorial Heute 16.11.2026, 04:41 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Gipfelbahn schwebt hinauf, die Sonne steht schon über den Bergen, und dann öffnet sich der Blick: 360 Grad Panorama über das gesamte Ennstal. Wer hier oben steht, weiß sofort, warum der Hauser Kaibling für viele der schönste Start in einen Skitag ist. Er ist der ideale Einstieg in die 4-Berge-Skischaukel Schladming und gleichzeitig ihr höchster Punkt.

Lust auf Skifahren in Schladming? Im großen "Heute schickt dich auf die Piste" Gewinnspiel verlosen wir 15 Tagesskipässe für die 4-Berge-Skischaukel Schladming – live dabei in Ski amadé. Alle Infos unter hauser-kaibling.at.

Vier Berge, ein Skivergnügen

Gemeinsam mit Planai, Hochwurzen und Reiteralm bildet der Hauser Kaibling die 4-Berge-Skischaukel Schladming in der Region Schladming-Dachstein. 123 bestens präparierte Pistenkilometer und über 50 moderne Seilbahnen und Lifte verbinden die vier Berge zu einem großen Skierlebnis. Ob Familie, Genießer oder sportlich ambitioniert: Hier findet jeder seine Lieblingsabfahrt.

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Vier Berge, ein Skivergnügen Hauser Kaibling

Live dabei in Ski amadé

Der Hauser Kaibling ist Teil von Ski amadé, Österreichs größtem Skiverbund. Das bedeutet: 1 Skipass, 5 Regionen, bis zu 760 km Pisten und 270 Lifte. Mit nur einem Ticket wird der Winter grenzenlos.

Ein Paradies für Familien

Direkt an der Talstation liegt Wollis Kids Park, auf über 24.000 Quadratmetern ein ideales Revier für die ersten Schwünge. Drei Zauberteppiche, davon zwei kostenlos für alle nutzbar, ein Tellerlift und sanfte Übungspisten machen den Einstieg leicht und spielerisch. Für Groß und Klein gleichermaßen ein Highlight ist die XXL Funslope, mit 1.460 Metern eine der längsten Funslopes Österreichs.

default Hauser Kaibling

Ein Paradies für Familien

Nach ein paar Abfahrten wird es Zeit für eine Pause. In der 4-Berge-Skischaukel Schladming warten 57 Skihütten mit kulinarischen Schmankerln, am Hauser Kaibling alle mit Bedienung. Ein Platz auf der Sonnenterrasse, ein warmes Getränk in der Hand und die Berge vor Augen: So schmeckt Winter.