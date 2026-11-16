i Die wilde Verfolgungsjagd ging über 62 Kilometer iStock Wilde Verfolgungsjagd Alko-Lenker rast 62 Kilometer vor Polizei davon Mit bis zu 200 km/h flüchtete ein 26-Jähriger vor der Polizei. Er raste über rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Von Elena Lick 16.11.2026, 18:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein 26-Jähriger am Freitagabend mit der Polizei in Niederösterreich. Über knapp 62 Kilometer flüchtete der Lenker mit bis zu 200 km/h vor den Beamten. Dabei missachtete er rote Ampeln und brachte andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

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Begonnen hatte alles gegen 22:30 Uhr in Wiener Neustadt. Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B17 fiel der Mann mit 107 km/h auf. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte ihn zunächst anhalten. Doch als die Beamten ausstiegen, gab der Lenker plötzlich wieder Gas und raste davon.

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Beinahe E-Scooter-Fahrer gerammt

Auf seiner Flucht fuhr der 26-Jährige über eine rote Ampel und hätte auf der B17 beinahe einen E-Scooter-Fahrer erwischt. Über die B26 ging es weiter auf die A2 Richtung Wien, wo er mit rund 200 km/h unterwegs war. Beim Knoten Vösendorf fiel er durch mehrere riskante Überholmanöver auf.

Anschließend raste der Mann über die S1 und mehrere Bundesstraßen weiter. Selbst im Ortsgebiet von Achau (Bezirk Mödling) war er noch mit rund 120 km/h unterwegs.

Betrunken und ohne Führerschein

Erst auf der B16 konnten drei Polizeistreifen den Flüchtenden stoppen. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 26-jährigen Rumänen aus Wien.

Den Grund für seine Flucht lieferte er gleich selbst: Er habe keinen Führerschein und sei alkoholisiert gewesen. Ein Alkomattest bestätigte dies.

Das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt. Der 26-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen bei den zuständigen Behörden und der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.