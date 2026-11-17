Nach der Kritik der Gewerkschaft vida an der Anwerbung von Pflegekräften aus Vietnam meldet sich nun der NÖAAB (Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund) zu Wort. Heimische Ausbildung allein werde den Bedarf nicht decken können.
"Wer glaubt, dass wir den steigenden Pflegebedarf ausschließlich mit heimischen Arbeitskräften decken können, verkennt die demografische Realität", erklärt NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner. Es brauche sowohl heimische als auch internationale Pflegekräfte.
Laut Seitner habe Niederösterreich die Ausbildungsplätze bereits deutlich ausgebaut. Insgesamt gebe es sieben verschiedene Wege in den Pflegeberuf – vom Einstieg nach der Mittelschule bis zur Umschulung für Arbeitssuchende. Auch die Arbeitsbedingungen müssten weiter verbessert werden.
Die Forderung der Gewerkschaft, mehr Frauen für die Pflege zu gewinnen, sei grundsätzlich richtig. Allerdings werde laut Seitner bereits daran gearbeitet, das heimische Potenzial besser zu nutzen. Allein werde das angesichts des steigenden Bedarfs aber nicht ausreichen.
Derzeit arbeiten laut NÖAAB 69 Pflegekräfte aus Vietnam in Niederösterreich. Das entspreche rund 1,7 Prozent des Pflegepersonals. Sie sollen bestehende Teams entlasten und helfen, Dienstpläne abzusichern.
Seitner betont zudem, dass für internationale Pflegekräfte dieselben fachlichen Anforderungen gelten würden. Bei gleicher Qualifikation würden sie auch gleich bezahlt. Es gehe weder darum, billigere Arbeitskräfte zu holen, noch heimisches Personal zu verdrängen.
"Wir brauchen alle verfügbaren Kräfte – in Niederösterreich, in Österreich und darüber hinaus", so Seitner.