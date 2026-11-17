i Der Prozess findet am Landesgericht Korneuburg statt. Daniel Schreiner Prozess in Korneuburg Fake-Polizisten mit 165.000 € Beute müssen vor Gericht Zwei junge Männer sollen als falsche Polizisten zahlreiche Opfer getäuscht und teils gewaltsam ausgeraubt haben. Nun stehen sie vor Gericht. Von Erich Wessely 17.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer dreisten Betrugsmasche sollen zwei junge Männer im Alter von 21 und 25 Jahren zahlreiche Menschen um ihre Ersparnisse gebracht haben. Am Mittwoch (18. November) müssen sich die beiden wegen gewerbsmäßig schweren Betruges, Raubes und weiterer Delikte vor einem Schöffengericht verantworten.

Opfer sollten Wertsachen übergeben

Laut Anklage sollen die Beschuldigten Mitglieder einer kriminellen Vereinigung gewesen sein, die mit dem sogenannten "Polizeitrick" arbeitete. Dabei wurden Opfer auf ihrem Festnetztelefon angerufen. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, dass in der Nachbarschaft bereits Einbrüche oder andere Straftaten stattgefunden hätten.

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Um Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände vor Kriminellen zu schützen, sollten die Opfer diese einem angeblichen Zivilpolizisten zur sicheren Verwahrung übergeben. Tatsächlich wurden die Wertsachen von Mitgliedern der Tätergruppe abgeholt.

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Bei fünf Opfern soll die Masche funktioniert haben. Der Schaden beträgt laut Anklage rund 55.000 Euro. In vier weiteren Fällen blieb es beim Versuch.

Opfer Geld und Schmuck entrissen

Doch nicht immer blieb es bei der Täuschung. Dem Erstangeklagten wird vorgeworfen, am 5. Februar 2025 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) einem Opfer einen Stoß versetzt und anschließend einen Sack mit 5.000 Euro Bargeld sowie Goldmünzen und Schmuck im Wert von rund 25.000 Euro gewaltsam entrissen zu haben.

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Der Zweitangeklagte soll am 24. Juli 2025 in Flinsbach auf ähnliche Weise zugeschlagen und einem Opfer rund 80.000 Euro geraubt haben.

Auch Geldwäsche angeklagt

Der Erstangeklagte soll zudem versucht haben, die Herkunft der erbeuteten Gelder durch Überweisungen zu verschleiern. Außerdem soll er die Bankomatkarte und den Reisepass eines Opfers einbehalten haben.

Insgesamt geht es bei den erfolgreichen Betrugsfällen und den beiden Raubüberfällen also um eine mutmaßliche Beute in der Höhe von rund 165.000 Euro. Die beiden Männer müssen sich unter anderem wegen Betruges, Raubes, Geldwäscherei und krimineller Vereinigung verantworten.

Der Prozess findet am Mittwoch statt. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.