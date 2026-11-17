i Großbrand im ehemaligen Erholungszentrum in Lindabrunn fordert 17 Feuerwehren BFKDO Baden Großbrand in Lindabrunn Jugendliche lösten Millionen-Brand in "Lost Place" aus Ein Großbrand in Enzesfeld-Lindabrunn verursachte einen Millionenschaden. Jetzt steht fest: Drei Burschen (12 bis 14) Jahren sollen dahinterstecken. Von Niederösterreich Heute 17.11.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein verheerender Großbrand hielt am 30. Oktober insgesamt 19 Feuerwehren mit rund 160 Einsatzkräften in Atem. Ein leerstehender, ehemaliger Gastronomiebetrieb in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) stand in Flammen. Der Schaden geht in die Millionen. Nun konnten die Brandermittler den Fall klären.

Jugendliche zündeten Kerze an

Wie die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich und des Bundeskriminalamtes ergaben, dürfte das Feuer von drei Burschen im Alter von zwölf und 14 Jahren ausgelöst worden sein. Das leerstehende Gebäude galt als sogenannter "Lost Place" und wurde offenbar regelmäßig von Jugendlichen aufgesucht.

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Großbrand im ehemaligen Erholungszentrum i ?

Die drei Verdächtigen sollen im Inneren eine Kerze angezündet und diese mit Kartonresten befeuert haben. Als sich die Flammen ausbreiteten, versuchten die Burschen laut Polizei noch, das Feuer zu löschen. Doch der Brand geriet außer Kontrolle, woraufhin sie flüchteten.

Schaden in Millionenhöhe

Bei den Befragungen zeigten sich die Jugendlichen teilweise geständig. Die beiden 14-Jährigen werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Der strafunmündige Zwölfjährige wird der Kinder- und Jugendhilfe gemeldet.

Das Feuer richtete erhebliche Schäden an. Teile des Gebäudes mussten während der Löscharbeiten gesichert abgetragen werden. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im niedrigen siebenstelligen Eurobereich.