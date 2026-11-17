i Ein 14-jähriger Schüler zündete gegen 7.50 Uhr in einem Park nahe seiner Schule einen selbst gebastelten Böller. iStock/Nenadpress In Hand explodiert 14-Jähriger zündet Böller vor Schule – sieben Verletzte Ein selbst gebastelter Böller explodierte im Bezirk Bruck an der Leitha in der Hand eines 14-Jährigen. Sieben Schüler wurden verletzt. Von Victoria Carina Frühwirth 17.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gefährliches Experiment endete am Montagmorgen, 16. November, im Bezirk Bruck an der Leitha mit mehreren Verletzten. Ein 14-jähriger Schüler zündete gegen 7.50 Uhr in einem Park nahe seiner Schule einen selbst gebastelten Böller. Doch dabei ging gehörig etwas schief.

Böller explodierte direkt in seiner Hand

Der selbst hergestellte Sprengkörper explodierte unmittelbar nach dem Entzünden, noch bevor der Jugendliche ihn aus der Hand geben konnte. Der 14-Jährige erlitt dabei mittelschwere Verletzungen.

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Doch nicht nur er wurde verletzt: Die Polizei konnte sechs weitere Schüler im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ausforschen, die durch die Explosion vermutlich ein Knalltrauma erlitten.

Einer der Jugendlichen wurde zudem von umherfliegenden Teilen des Böllers getroffen und an den Beinen leicht verletzt.

Fünf Schüler mussten ins Spital

Insgesamt fünf Schüler wurden von der Rettung erstversorgt und mit Verletzungen zunächst unbestimmten Grades ins Krankenhaus Eisenstadt (Burgenland) gebracht. Zwei weitere Jugendliche begaben sich mit ihren Eltern nach Hause.

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Für den 14-jährigen Verursacher könnte die gefährliche Aktion nun auch rechtliche Folgen haben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha angezeigt.