i Bei der Festnahme der mutmaßlichen Ladendiebe wurde ein Polizist schwer verletzt. iStock Diebes-Duo geschnappt Ladendieb beißt Polizisten bei Fluchtversuch Zwei Männer sollen Sportjacken im Wert von 4.000 Euro gestohlen haben. Bei der Festnahme eskalierte die Situation. Ein Polizist wurde schwer verletzt. Von Elena Lick 17.11.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Niederösterreich. Zwei Ukrainer (19, 22) sollen hochwertige Sportjacken gestohlen haben. Tatort war ein Sportgeschäft in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling).

Bereits am 4. November sollen die Männer zugeschlagen haben. Sie steckten Jacken im Wert von rund 4.600 Euro ein. Dafür nutzten sie laut Polizei einen speziell präparierten Rucksack. Dieser sollte die Diebstahlsicherung am Ausgang umgehen.

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Ladendetektiv erkannte Duo wieder

Am 12. November kehrten die Verdächtigen in dasselbe Geschäft zurück. Erneut sollen sie Sportjacken stehlen haben wollen. Diesmal betrug der Warenwert rund 1.000 Euro.

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Doch ein Ladendetektiv erkannte die beiden Männer wieder. Er alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten das Duo anhalten und vorläufig festnehmen.

Anschließend wurden die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Dabei fanden Ermittler weiteres mutmaßliches Diebesgut aus Wien. Der Wert lag bei über 1.000 Euro. Teilweise waren noch Preisetiketten und Diebstahlsicherungen angebracht.

Polizist bei Fluchtversuch schwer verletzt

Bei der Überstellung eskalierte die Situation. Der 19-Jährige leistete laut Polizei massive Gegenwehr. Er versuchte zu flüchten und attackierte einen Beamten.

Der Polizist erlitt Bissverletzungen am Oberarm. Zudem wurde er schwer an der Schulter verletzt. Die Beamten konnten die Flucht verhindern. Beide Beschuldigten zeigten sich bei den Einvernahmen nicht geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.