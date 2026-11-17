Ein dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Niederösterreich. Zwei Ukrainer (19, 22) sollen hochwertige Sportjacken gestohlen haben. Tatort war ein Sportgeschäft in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling).
Bereits am 4. November sollen die Männer zugeschlagen haben. Sie steckten Jacken im Wert von rund 4.600 Euro ein. Dafür nutzten sie laut Polizei einen speziell präparierten Rucksack. Dieser sollte die Diebstahlsicherung am Ausgang umgehen.
Am 12. November kehrten die Verdächtigen in dasselbe Geschäft zurück. Erneut sollen sie Sportjacken stehlen haben wollen. Diesmal betrug der Warenwert rund 1.000 Euro.
Doch ein Ladendetektiv erkannte die beiden Männer wieder. Er alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten das Duo anhalten und vorläufig festnehmen.
Anschließend wurden die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Dabei fanden Ermittler weiteres mutmaßliches Diebesgut aus Wien. Der Wert lag bei über 1.000 Euro. Teilweise waren noch Preisetiketten und Diebstahlsicherungen angebracht.
Bei der Überstellung eskalierte die Situation. Der 19-Jährige leistete laut Polizei massive Gegenwehr. Er versuchte zu flüchten und attackierte einen Beamten.
Der Polizist erlitt Bissverletzungen am Oberarm. Zudem wurde er schwer an der Schulter verletzt. Die Beamten konnten die Flucht verhindern. Beide Beschuldigten zeigten sich bei den Einvernahmen nicht geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.