i Vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf wurde kürzlich protestiert. PRO-GE 190 Mitarbeiter betroffen Ardo-Aus: Jetzt landet der Streit um Jobs vor Gericht Beim Tiefkühlkonzern Ardo in Groß-Enzersdorf spitzt sich der Konflikt zu. Nach gescheiterten Verhandlungen muss jetzt das Gericht einschreiten. Von Victoria Carina Frühwirth 17.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Tiefkühlkonzern Ardo in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) stehen rund 190 Mitarbeiter und weitere 50 Leiharbeitskräfte vor einer ungewissen Zukunft. Das Werk soll bis Sommer 2027 endgültig geschlossen werden. Doch beim Sozialplan für die Betroffenen gibt es weiterhin keine Einigung. Jetzt eskaliert der Streit.

Wie "ORF NÖ" berichtet, haben Betriebsrat und Gewerkschaften am Montag, 16. November, einen Antrag beim Landesgericht Korneuburg eingebracht. Damit soll ein Schlichtungsverfahren eingeleitet werden.

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Mitarbeiter kämpfen um finanzielle Absicherung

Bereits vergangene Woche gingen Mitarbeiter, Gewerkschaftsvertreter und Gemüsebauern vor dem Werk auf die Straße – "Heute" berichtete. Ihr Protest richtete sich gegen die drohenden Folgen der Schließung. Besonders umstritten ist die finanzielle Absicherung der Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem zusätzliche Unterstützung für besonders hart getroffene Mitarbeiter sowie Zuschläge für Beschäftigte mit Kindern und Alleinverdiener.

Patrick Slacik, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft PRO-GE Niederösterreich, betonte laut "ORF NÖ", dass man bei einem verbesserten Angebot des Unternehmens jederzeit wieder verhandlungsbereit sei.

Ardo warnt vor 18 Monaten Verzögerung

Der belgische Tiefkühlkonzern sieht die Lage allerdings anders. Ardo bezeichnet sein bisheriges Angebot als ausgewogen und hält an seiner Position fest. "Wir sind davon überzeugt, dass unser aktueller Vorschlag fair, verantwortungsbewusst und realistisch ist", erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber "ORF NÖ".

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An einem Schlichtungsverfahren wolle sich Ardo zwar konstruktiv beteiligen. Gleichzeitig warnt das Unternehmen aber vor einer möglichen Verzögerung. Bis zu 18 Monate könnte sich eine Lösung nach Einschätzung des Konzerns dadurch hinauszögern.

Auch Gemüsebauern zittern um ihre Zukunft

Die Werksschließung trifft nicht nur die Beschäftigten. Auch die heimische Landwirtschaft muss sich neu orientieren. Immerhin gibt es bereits erste Perspektiven: Schneiders Gemüseland in Groß-Enzersdorf plant, seine Verarbeitung auszubauen. Auch Waldland erweitert die Kapazitäten für Kräuter – "Heute" berichtete.

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Ein großes Problem bleibt allerdings ungelöst: Für die Verarbeitung von Tiefkühlspinat fehlen weiterhin geeignete Anlagen. Dafür müssten spezielle Produktionslinien gefunden oder neu errichtet werden.

Während für die Gemüsebauern damit zumindest erste Alternativen in Sicht sind, bleibt für rund 240 direkt und indirekt betroffene Arbeitskräfte vorerst offen, wie ihre Zukunft nach dem Ardo-Aus aussehen wird.