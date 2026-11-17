Ein Arbeitseinsatz am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) endete mit einem Unfall. Drei Mitarbeiter eines Seilbahnbetreibers waren am Montag. dem 16. November unterwegs. Zuvor hatten sie Wartungsarbeiten an einer Liftstütze durchgeführt.
Gegen 9:45 Uhr machten sich die Männer auf den Rückweg. Sie fuhren mit einem geländegängigen Fahrzeug talwärts. Doch der nasse, erdige Untergrund wurde ihnen zum Verhängnis.
Der 32-jährige Lenker verlor auf dem rutschigen Boden die Kontrolle. Das Fahrzeug kam von der Fahrspur ab und kippte um. Schließlich blieb es auf der Fahrerseite liegen. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen an der Hüfte. Er konnte das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen.
Die Bergrettung übernahm die medizinische Erstversorgung des Schwerverletzten. Anschließend wurde der Mann mittels Tau vom Hubschrauber Christophorus 3 geborgen. Er wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.
Auch seine beiden Kollegen wurden verletzt. Ein weiterer 32-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die Rettung brachte ihn ebenfalls ins Landesklinikum Wiener Neustadt. Der 22 jährige Kollege konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.