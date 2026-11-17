i Pressekonferenz "Kultur schafft Wertschöpfung": Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein (li.) und Lukas Michlmayr, Bürgermeister von Haag. NLK Khittl Neue Studie zeigt So viel Geld bringt Kultur in Niederösterreich Kunst und Kultur sind in NÖ ein Milliarden-Geschäft. Eine neue Studie zeigt jetzt, wie viele Arbeitsplätze und Einnahmen an der Branche hängen. Von Elena Lick 17.11.2026, 18:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kunst und Kultur sind in Niederösterreich nicht nur Freizeitvergnügen, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Laut einer am Dienstag, dem 17. November präsentierten Studie sorgen sie jährlich für rund 1,6 Milliarden Euro Wertschöpfung. Rund 26.000 Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen beziehungsweise gesichert.

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Die Ergebnisse präsentierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein in St. Pölten. "Kultur schafft also Einkommen und Perspektiven", erklärte Mikl-Leitner. Von den wirtschaftlichen Auswirkungen profitieren laut Studie neben dem Kulturbereich auch Hotels, Gastronomiebetriebe und der Handel.

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Millionen Besucher bringen Geld

Jährlich besuchen rund 2,5 Millionen Menschen kulturelle Angebote in Niederösterreich. Ihre Ausgaben bringen der heimischen Wirtschaft laut Studie rund 140 Millionen Euro. "Kultur bringt Gäste ins Land und diese Gäste zusätzliche Umsätze und Arbeitsplätze in den Regionen", so Mikl-Leitner.

Als Beispiele für größere Kulturprojekte wurden unter anderem das KinderKunstLabor in St. Pölten, das Stadttheater Wiener Neustadt und die diesjährige Landesausstellung in Amstetten-Mauer genannt. Letztere lockte mehr als 160.000 Besucher an.

Betriebe melden Besucherplus

Auch die regionale Wirtschaft profitiert laut dem Haager Bürgermeister Lukas Michlmayr von solchen Veranstaltungen. Im Zusammenhang mit der Landesausstellung hätten zahlreiche Betriebe einen Besucherzuwachs von bis zu 20 Prozent verzeichnet. "Wir spüren eine unmittelbare, positive Auswirkung auf die Tourismuszahlen in unserer Region", erklärte Michlmayr.

Die Bilder des Tages i ?

Studienleiter Helmenstein betonte, dass Kultur auch außerhalb der eigentlichen Branche wirtschaftliche Auswirkungen habe. Investitionen in Kunst und Kultur seien deshalb auch langfristig für die Regionen von Bedeutung.