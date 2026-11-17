i Die beliebten Weihnachtsgutscheine sind auch heuer wieder in Wiener Neustadt erhältlich: Die Schlange dafür am Dienstag war riesig. Stadt Wienerneustadt/ Weller Wer schnell ist, der spart Riesen-Run auf Weihnachts-Gutscheine in Wr. Neustadt In Wiener Neustadt startete wieder der Verkauf der beliebten Weihnachts-Gutscheine. Wer sich welche sichern will, musste allerdings schnell sein. Von Elena Lick 17.11.2026, 18:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachtseinkäufe erledigen und dabei Geld sparen: In Wiener Neustadt gibt es auch heuer wieder die beliebten Weihnachtsgutscheine. Die Stadt übernimmt 20 Prozent der Kosten. Wer Gutscheine im Wert von 100 Euro kauft, zahlt dafür nur 80 Euro.

Der Andrang war riesig: Vor den Kasematten bildete sich eine lange Warteschlange. Zahlreiche Menschen wollten sich die vergünstigten Gutscheine sichern. Der Verkauf findet ausschließlich am Dienstag, dem 17. November, von 9 bis 20 Uhr in den Kasematten statt.

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Weihnachts-Sparaktion in Wiener Neustadt i ?

Insgesamt stehen 100.000 Gutscheine im Wert von jeweils zehn Euro zur Verfügung. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Reservierungen oder Vorbestellungen sind nicht möglich.

Bis zu 300 Euro pro Einkauf

Pro Person können Gutscheine im Wert von maximal 300 Euro erworben werden. Wer für eine weitere Person mitkauft, kann insgesamt Gutscheine im Wert von bis zu 600 Euro erhalten. Dafür müssen allerdings die Ausweise beider Personen vorgelegt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) bezeichnet die Aktion als "absoluten Verkaufsschlager". Mit den Gutscheinen wolle die Stadt nicht nur den Kunden das Weihnachtsshopping erleichtern, sondern auch den Handel und die Gastronomie in der Innenstadt unterstützen.

Insgesamt sollen Gutscheine im Wert von einer Million Euro in Umlauf gebracht werden. Die Weihnachtsaktion gibt es bereits seit 2020.