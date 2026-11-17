i Temu legte einen Höhenflug hin. In Österreich scheint dieser vorerst vorbei zu sein. Temu Überraschende Wende Black-Friday-Beben – Temu und Shein stürzen völlig ab Überraschende Wende kurz vor dem Shopping-Höhepunkt des Jahres: Während heimische Online-Händler zulegen, brechen Fernost-Plattformen massiv ein. Von Digital Heute 17.11.2026, 15:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am kommenden Freitag (27. November) ist es wieder so weit: Der Black Friday, gefolgt vom Cyber Monday am 30. November, läutet die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts ein. Doch wer in den vergangenen Jahren dachte, der Trend ginge unaufhaltsam zu immer billigerer Ware direkt aus chinesischen Fabriken, sieht sich heuer eines Besseren belehrt.

Aktuellen Erhebungen des Handelsverbands in Zusammenarbeit mit idealo.at zufolge wollen zwar rund 58 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher die diesjährigen Rabatte nutzen – doch das Geld fließt spürbar anders als noch vor zwölf Monaten. Während der heimische E-Commerce und etablierte Online-Shops kräftig zulegen, stürzen Plattformen wie Temu und Shein in der Käufergunst ab.

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Warum die China-Billig-Welle bricht

Der Grund für den abrupten Dämpfer der Fernost-Riesen ist vor allem handfester Natur: Die neuen, verschärften EU-Abgaben zeigen Wirkung. Der frisch eingeführte Pauschalzoll und die zusätzliche Bearbeitungsgebühr von zwei Euro pro Artikel haben den vermeintlichen Schnäppchen-Vorteil bei Kleinstbestellungen spürbar geschmälert.

Zudem sorgen Berichte über mangelnde Produktsicherheit und lange Lieferzeiten zunehmend für Frustration bei den Konsumenten.

314 Euro Budget im Schnitt

Im Schnitt lassen sich die Österreicher die Schnäppchenjagd heuer rund 314 Euro kosten – das entspricht einem spürbaren Plus von etwa sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt pumpt der Handel rund 460 Millionen Euro allein an diesen Aktionstagen in die Wirtschaft.

Ganz oben auf den Einkaufslisten stehen dabei klassische Kategorien wie Mode (39 Prozent), Elektronik (34 Prozent) sowie Parfum und Kosmetik (30 Prozent). Besonders erfreulich für den stationären und regionalen Handel: Mehr als ein Drittel der Befragten (35 Prozent) nutzt die Rabatte ganz gezielt, um Weihnachtsgeschenke budgetschonend einzukaufen.

"Der Black Friday ist längst keine eintägige Aktion mehr, sondern eine ganze Rabattschlacht-Woche", analysiert idealo-Expertin Nike Herzog-Osikominu, rät aber dringend zum genauen Preisvergleich.