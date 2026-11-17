i Xiaomi präsentiert neue Flaggschiffe mit Leica-Kameras und KI. Dazu kommen ein Saugroboter, eine Smartwatch und weitere Geräte. Xiaomi Xiaomi 18 Pro und Pro Max Xiaomi zeigt Zweitdisplay-Smartphones mit Leica-Kameras Neue Smartphones mit Zweitdisplay, smarte Haushaltshelfer und frische Wearables: Xiaomi hat sein Produktportfolio am Dienstag kräftig erweitert. Von Rene Findenig 17.11.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der chinesische Hersteller Xiaomi baut sein Angebot weiter aus und hat gleich mehrere Neuheiten für den internationalen Markt präsentiert. Im Mittelpunkt stehen die beiden Premium-Smartphones Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max. Sie sollen mit leistungsstarker Hardware, neuen KI-Funktionen und einem ungewöhnlichen Extra punkten: einem zusätzlichen Display auf der Rückseite. Das Back Display ist nicht nur für Benachrichtigungen gedacht, sondern erweitert auch die Kamerafunktionen. Es dient als Sucher, sodass sich Selfies, Gruppenfotos und Vlogs mit den leistungsfähigeren Rückkameras aufnehmen lassen.

Erkennt das Smartphone bei einem Gruppen-Selfie mehr als drei Personen, wechselt es automatisch in den Ultraweitwinkelmodus. Auch Bordkarten, QR-Codes und andere Informationen lassen sich auf dem kleinen Bildschirm anzeigen. Mit dem AI Interpreter wird das Rückdisplay zudem zum Übersetzungswerkzeug: Bei persönlichen Gesprächen können sich die Gesprächspartner Übersetzungen auf ihrer jeweiligen Seite anzeigen lassen. Unterstützt werden 29 Sprachen.

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Zwei 200-Megapixel-Kameras und neue Prozessoren

Bei der Kamera setzt Xiaomi auf ein mit Leica entwickeltes Dual-System mit zwei 200-Megapixel-Sensoren. Die Hauptkamera arbeitet mit einer Blende von f/1,67, dazu kommt ein Periskop-Teleobjektiv. Das Xiaomi 18 Pro Max bietet einen besonders großen Dynamikumfang von 16,2 EV. Der Telebereich reicht laut Hersteller von 75 bis 150 Millimetern, Makroaufnahmen sind aus zwölf Zentimetern Entfernung möglich. Videos lassen sich mit bis zu 8K bei 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, 4K sind mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich.

Auch bei der Rechenleistung gibt es Unterschiede zwischen den Modellen. Im Xiaomi 18 Pro Max arbeitet der Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, im Xiaomi 18 Pro der Snapdragon 8 Elite Gen 6. Beide Prozessoren werden laut Xiaomi im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt. Die Akkus fassen 7.050 mAh beim Pro Max und 6.000 mAh beim Pro. Das größere Modell lädt kabelgebunden mit bis zu 100 Watt, das kleinere mit bis zu 90 Watt. Kabellos sind bei beiden 50 Watt möglich.

Die Displays messen 6,9 Zoll beim Pro Max und 6,4 Zoll beim Pro. Beide erreichen eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.000 Nits. Eine weitere Neuerung ist das Xiaomi Privacy Display. Ein spezieller Modus soll verhindern, dass Menschen neben dem Nutzer vertrauliche Inhalte auf dem Bildschirm mitlesen können. Die Smartphones laufen mit HyperOS 4 und unterstützen unter anderem Google Gemini sowie Circle to Search. Das Xiaomi 18 Pro startet bei 1.399,90 Euro, das Xiaomi 18 Pro Max bei 1.599,90 Euro. Beide Modelle sind in den Farben Velvet Red, Black, White und Cosmic Blue erhältlich.

Vier neue Geräte für den Haushalt

Auch das Smart-Home-Sortiment bekommt Zuwachs. Mit dem Mijia Tri-Drum Waschtrockner Pro 12 kg bringt Xiaomi einen Waschtrockner mit drei unabhängig voneinander arbeitenden Trommeln auf den internationalen Markt. So lassen sich etwa Kinder- und Erwachsenenwäsche oder unterschiedliche Textilien getrennt waschen und trocknen. Werden alle drei Trommeln gleichzeitig genutzt, sollen im Vergleich zu drei aufeinanderfolgenden Waschgängen mit dem Mijia Waschtrockner Pro 10 kg 48 Prozent weniger Wasser und 49 Prozent weniger Energie verbraucht werden. Der Preis beginnt bei 1.399 Euro.

Mit dem Mijia Tri-Drum Waschtrockner Pro 12 kg bringt Xiaomi einen Waschtrockner mit drei unabhängig voneinander arbeitenden Trommeln auf den internationalen Markt. Xiaomi

Der Mijia Kühlschrank Pro Multi-Door bietet 546 Liter Fassungsvermögen und eine automatische Eisbereitung. Je nach Ausführung können bis zu 180 oder 140 Eiswürfel gespeichert werden. Über die Xiaomi Home-App lassen sich unter anderem Temperaturen einstellen und Erinnerungen für Lebensmittel abrufen. Der Kühlschrank ist ab 999 Euro erhältlich.

Für die Bodenreinigung ist der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max gedacht. Der Saug- und Wischroboter soll mit einem dreifachen mechanischen Armsystem auch schwer erreichbare Ecken und Kanten reinigen. Seine Saugleistung gibt Xiaomi mit 35.000 Pascal an. Hindernisse erkennt das Gerät mithilfe von drei Kameras und KI. Es soll 200 Arten gängiger Hindernisse und 80 Möbeltypen erkennen können. Auch Schwellen von bis zu sechs Zentimetern soll der Roboter überwinden. Die passende Reinigungsstation übernimmt unter anderem das Entleeren des Staubbehälters sowie die Reinigung und Trocknung der Walze und des Wischpads. Der Preis liegt bei 999,99 Euro.

Der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max soll mit einem dreifachen mechanischen Armsystem auch schwer erreichbare Ecken und Kanten reinigen. Xiaomi

Der Mijia Vacuum Cleaner 4 Max ist ein kabelloser Staubsauger mit einer Saugleistung von bis zu 280 Airwatt im Turbomodus. Ein spezielles Lichtsystem soll feinen Staub besser sichtbar machen. Mit einer Akkuladung sind laut Xiaomi bis zu 90 Minuten Laufzeit möglich. Die Ladestation entleert den Staubbehälter automatisch und dient zugleich zur Aufbewahrung des Zubehörs. Das Gerät kostet ab 559,99 Euro.

Neue Smartwatch, Fitnessband und Kopfhörer

Auch bei den Wearables gibt es drei Neuheiten. Die Xiaomi Watch S5 41mm setzt auf ein Edelstahlgehäuse und ein 1,32 Zoll großes AMOLED-Display mit bis zu 3.000 Nits Helligkeit. Der Akku soll bis zu 14 Tage durchhalten. Erstmals unterstützt die Watch S Series auch Google Wallet für kontaktloses Bezahlen. Zusätzlich ist Xiaomi Pay verfügbar. Mehr als 150 Sportmodi, Schlafanalyse und eine Auswertung von Gesundheits- und Fitnessdaten gehören ebenfalls zur Ausstattung. Die Smartwatch startet bei 249,99 Euro.

Das Xiaomi Smart Band 11 bietet ein 1,72 Zoll großes AMOLED-Display mit bis zu 2.000 Nits Helligkeit. Die Standardversion soll im Light Mode bis zu 21 Tage durchhalten, die NFC-Varianten bis zu 18 Tage. Mehr als 150 Sportmodi, automatische Aktivitätserkennung und Schlafanalyse sind integriert. Das Fitnessband ist ab 59,99 Euro erhältlich.

Mit dem Xiaomi Clip präsentiert der Hersteller außerdem seine ersten Open-Ear-Kopfhörer mit Clip-Design. Sie werden nicht in den Gehörgang eingesetzt, sondern am Ohr befestigt. Jeder Ohrhörer wiegt 5,5 Gramm. Ein 11-Millimeter-Treiber soll für einen vollen Klang sorgen, drei Mikrofone und ein zusätzliches Knochenleitungsmikrofon unterstützen die Sprachübertragung bei Telefonaten. Die Akkulaufzeit beträgt laut Xiaomi bis zu neun Stunden, mit Ladecase sind bis zu 38 Stunden möglich. Die Kopfhörer sind nach IP57 gegen Staub und Wasser geschützt und kosten ab 149,99 Euro.

Alle Preise im Überblick

Die neuen Geräte sollen ab sofort über Xiaomis offizielle Vertriebskanäle und autorisierte Händler erhältlich sein. Das Xiaomi 18 Pro kostet ab 1.399,90 Euro, das Pro Max ab 1.599,90 Euro. Für den Mijia Tri-Drum Waschtrockner Pro werden mindestens 1.399 Euro fällig, der Kühlschrank startet bei 999 Euro. Der Robot Vacuum 6 Max kostet 999,99 Euro, der Mijia Vacuum Cleaner 4 Max 559,99 Euro. Die Xiaomi Watch S5 41mm ist ab 249,99 Euro erhältlich, das Smart Band 11 ab 59,99 Euro und die Xiaomi Clip ab 149,99 Euro.