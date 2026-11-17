i Georg Ecker zu den Rechenzentren in NÖ Getty Images, Die Grünen NÖ Streit um Mega-Rechenzentren Grüne warnen vor "Stromfressern" in Niederösterreich Immer mehr Rechenzentren könnten in NÖ entstehen. Die Grünen warnen vor steigenden Kosten und fordern strengere Regeln sowie mehr Transparenz. Von Elena Lick 17.11.2026, 16:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rechenzentren sorgen in Niederösterreich zunehmend für politische Diskussionen. Zahlreiche Projekte stehen offenbar bereits in den Startlöchern. Doch die Grünen NÖ sehen die Entwicklung jedoch kritisch.

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Laut den Grünen NÖ liegen Projektanfragen über insgesamt 3.400 Megawatt Anschlussleistung vor. Das sei mehr als der Stromverbrauch aller österreichischen Haushalte.

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Angst vor steigenden Strompreisen

Grünen-Landtagsabgeordneter Georg Ecker warnt vor möglichen Folgen. Er befürchtet steigende Energiepreise und zusätzlichen Bodenverbrauch. Auch die mangelnde Transparenz bei geplanten Projekten kritisiert er. "Die Öffentlichkeit weiß noch lange nicht alles über diese Projekte. Die Landesregierung aus ÖVP, FPÖ und SPÖ lässt die Menschen bewusst im Dunkeln", so Ecker.

Als Beispiele nennt er Projekte in Zistersdorf und Stetten. Dort seien Pläne erst durch lokale Initiativen bekannt geworden. Besonders kritisch sieht Ecker zudem die Beteiligung großer US-Konzerne. Diese könnten zu den Hauptprofiteuren werden und Österreich in eine stärkere digitale Abhängigkeit lenken.

Strengere Regeln

Die Grünen wollen deshalb einen Antrag im Landtag einbringen. Neue Rechenzentren sollen künftig strengere Vorgaben erfüllen müssen.

Große Anlagen sollen nur auf bereits verbauten Flächen entstehen. Auch leerstehende Gebäude sollen dafür genutzt werden können. Zusätzlich fordert die Partei verpflichtende Konzepte zur Energieversorgung und Abwärmenutzung. Bereits ab 20 Megawatt Anschlussleistung sollen strengere Standortvorgaben gelten. Auch die Bevölkerung soll früher eingebunden werden.

Die VPNÖ weist die Kritik zurück

Die Volkspartei Niederösterreich sieht das hingegen anders. Raumordnungssprecher Christoph Kaufmann verweist auf bereits eingeführte Regeln. "Wir sind das erste Bundesland, das strenge rechtliche Regeln für Rechenzentren eingeführt hat", betont er.

Auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sei unter den entsprechenden Voraussetzungen verpflichtend. "Wir haben einem Wildwuchs den Riegel vorgeschoben, noch bevor er losgegangen ist", so Kaufmann. Die bestehenden Raumordnungsregeln würden sich seiner Ansicht nach bewähren. Sie sollen unnötige Verbauung verhindern.