i Bluttat in Sooß: Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt Sascha Trimmel Vierfache Mama getötet Ehefrau (38) getötet – Mann fasst lebenslange Haft aus Drei Schüsse und 40 Stiche mit einem Schraubenzieher: Im Mordprozess um eine vierfache Mutter (38) in Wiener Neustadt ist die Entscheidung gefallen. Von Niederösterreich Heute 17.11.2026, 18:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach zwei aufsehenerregenden Verhandlungstagen ist am Dienstagabend kurz vor 18.30 Uhr am Landesgericht Wiener Neustadt die Entscheidung im Mordprozess um eine getötete vierfache Mutter (38) aus Sooß (Bezirk Baden) gefallen.

Der Erstangeklagte wurde anklagekonform zu einer lebenslangen Haftstrafe sowie Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt. Der Zweitangeklagte wurde freigesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

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Der 47-Jährige Hauptangeklagte hatte seine getrennt lebende Ehefrau am Ostersonntag, dem 5. April, in ihrem Haus in Sooß mit drei Schüssen und rund 40 Stichen mit einem Schraubenzieher getötet. Zuvor hatte er noch Ostergeschenke für die vier gemeinsamen Kinder mitgebracht.

Anschließend versteckte er die Leiche im Garten unter Grünschnitt. Sein 13-jähriger Sohn überraschte ihn beim Beseitigen der Spuren. Daraufhin verständigte der Mann selbst die Polizei.

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Vor Gericht räumte der 47-Jährige (Anwalt: Manfred Arbacher-Stöger) die Tat ein, behauptete jedoch, in Notwehr gehandelt zu haben. Seine Frau habe zu einer Lade mit Küchenmessern gegriffen. "Ich hab' mich selber verteidigt", erklärte er.

Gutachter warnte vor weiterer Bluttat

Am Dienstag hatte der psychiatrische Sachverständige Manfred Walzl erklärt, dass der Angeklagte an einer schweren schizotypischen Persönlichkeitsstörung leide. Seine Zurechnungsfähigkeit sei "etwas vermindert, aber erhalten".

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Bei der Tat hätten "gekränkte Eitelkeit" und Hass eine Rolle gespielt. Der Gutachter warnte zudem, dass der 47-Jährige innerhalb weniger Wochen oder Monate erneut eine schwere Gewalttat "bis hin zum Mord" begehen könnte. Er empfahl daher eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

"Ich sitz da unschuldig"

Für Aufsehen hatte der 47-Jährige auch zu Beginn des zweiten Verhandlungstages gesorgt. Zunächst verlangte er einen Verteidigerwechsel. "Meine Anwälte unterstützen mich nicht so, wie es sein soll", beklagte er sich. "Ich sitz da unschuldig", erklärte der vierfache Vater. Nach einer kurzen Pause zog er seinen Wunsch jedoch zurück.

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Die Frau hatte sich bereits 2019 nach Gewalttätigkeiten von ihrem Ehemann getrennt. Mit Annäherungs- und Betretungsverboten versuchte sie, sich und die vier gemeinsamen Kinder zu schützen.

Zweiter Angeklagter bestritt Waffenverkauf

Der 45-jährige Mitangeklagte (Anwalt: Mirsad Musliu) hatte stets bestritten, dem Ehemann die Tatwaffe verkauft zu haben. Vielmehr habe ihm der 47-Jährige selbst eine Beretta um 500 Euro angeboten, behauptete er vor Gericht.

Bereits am ersten Verhandlungstag war der 45-Jährige mangels dringenden Tatverdachts überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen worden.