i Übergabe eines Essenssackerl iStock Wirbel in Neunkirchen Stadt stellt "Essen auf Rädern" nach 49 Jahren ein Zu wenige freiwillige Helfer: Die Stadt Neunkirchen stellt "Essen auf Rädern" Ende Jänner 2027 ein. Bis zu 80 Mahlzeiten werden täglich geliefert. Von Niederösterreich Heute 18.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach fast einem halben Jahrhundert ist Schluss: Die Stadtgemeinde Neunkirchen (NÖ) stellt ihren beliebten Service "Essen auf Rädern" mit 31. Jänner 2027 ein. Grund dafür ist vor allem der zunehmende Mangel an freiwilligen Helfern. Die Stadt sieht sich nach eigenen Angaben nicht mehr in der Lage, die Versorgung dauerhaft sicherzustellen.

Bis zu 80 Mahlzeiten täglich

Seit 1978 versorgt die Stadt ältere und hilfsbedürftige Menschen mit warmen Mahlzeiten. Derzeit werden an sieben Tagen pro Woche, 365 Tage im Jahr, bis zu 80 Essen täglich ausgeliefert. Dafür sind jeden Tag drei bis fünf Helfer notwendig.

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Insgesamt stehen allerdings nur noch 30 Ehrenamtliche zur Verfügung. Besonders unter der Woche wurde es zuletzt immer schwieriger, genügend Freiwillige für die Auslieferung zu finden. Auch intensive Aufrufe in Gemeinde- und Bezirksmedien brachten keine langfristige Lösung.

Stadt verweist auf Alternativen

Laut Stadtgemeinde haben sich die Bedürfnisse seit der Einführung des Angebots vor fast 50 Jahren verändert. Mittlerweile gebe es zahlreiche alternative Anbieter, die Mahlzeitenlieferungen teilweise mit Pflege- und Betreuungsleistungen kombinieren.

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Die Entscheidung sei nach längerer Überlegung gefallen. Die Stadt betont, dass inzwischen ausreichend andere Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen würden.

Finanzielle Unterstützung bleibt

Für Bezieher einer Mindestpension soll es weiterhin finanzielle Unterstützung geben. Künftig soll die Förderung auch bei anderen Anbietern möglich sein. Eine entsprechende Richtlinie wird derzeit ausgearbeitet und soll am 30. November im Gemeinderat beschlossen werden.

Alle bisherigen Kunden werden in den kommenden Tagen schriftlich über das Ende des Angebots informiert. Sie erhalten auch Kontaktdaten alternativer Anbieter. Wer bei der Suche nach einer neuen Essensversorgung Unterstützung benötigt, kann sich an das Bürgerservice der Stadt wenden.

Die Stadt bedankt sich bei den zahlreichen Ehrenamtlichen, die den Dienst über Jahrzehnte hinweg ermöglicht haben.