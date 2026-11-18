i Zwei Autos krachten zusammen, eine Person wurde eingeklemmt. DOKU NÖ Feuerwehr muss Person befreien Heftiger Pkw-Crash in St. Pölten fordert drei Verletzte Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag in St. Pölten: Zwei Autos krachten zusammen, eine Person wurde eingeklemmt. Drei Menschen kamen ins Spital. Von Victoria Carina Frühwirth 18.11.2026, 10:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Einsatz am Dienstagnachmittag, 17. November, in St. Pölten! Aus noch ungeklärter Ursache kam es im Stadtgebiet zu einem heftigen Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Die Feuerwehr St. Pölten-Stadt wurde zu einer vermutlichen Menschenrettung alarmiert. Auch das Rote Kreuz und ein Notarzt rückten umgehend zur Unfallstelle aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Video: Verkehrsunfall in St. Pölten

Feuerwehr muss Fahrerseite aufschneiden

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, zeigte sich das ganze Ausmaß des Crashs: Eine Person war in einem der beiden Unfallautos eingeschlossen und konnte sich nicht selbst befreien.

Unfall in St. Pölten fordert drei Verletzte i ?

Die Feuerwehr musste mit hydraulischem Rettungsgerät anrücken. In enger Zusammenarbeit mit den Sanitätern und dem Notarzt wurde die Fahrerseite des beschädigten Pkw geöffnet, um die eingeschlossene Person schonend aus dem Wrack zu retten.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Drei Personen ins Spital gebracht

Insgesamt mussten drei Unfallbeteiligte vom Rettungsdienst und Notarzt medizinisch versorgt werden. Anschließend wurden alle drei zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Die Bilder des Tages i ?

Nach der Menschenrettung übernahm die Feuerwehr die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge und stellte diese auf einem Abstellplatz gesichert ab.

Warum es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam, ist noch völlig unklar. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.