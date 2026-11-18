Dramatischer Einsatz am Dienstagnachmittag, 17. November, in St. Pölten! Aus noch ungeklärter Ursache kam es im Stadtgebiet zu einem heftigen Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Drei Menschen wurden dabei verletzt.
Die Feuerwehr St. Pölten-Stadt wurde zu einer vermutlichen Menschenrettung alarmiert. Auch das Rote Kreuz und ein Notarzt rückten umgehend zur Unfallstelle aus.
Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, zeigte sich das ganze Ausmaß des Crashs: Eine Person war in einem der beiden Unfallautos eingeschlossen und konnte sich nicht selbst befreien.
Die Feuerwehr musste mit hydraulischem Rettungsgerät anrücken. In enger Zusammenarbeit mit den Sanitätern und dem Notarzt wurde die Fahrerseite des beschädigten Pkw geöffnet, um die eingeschlossene Person schonend aus dem Wrack zu retten.
Insgesamt mussten drei Unfallbeteiligte vom Rettungsdienst und Notarzt medizinisch versorgt werden. Anschließend wurden alle drei zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.
Nach der Menschenrettung übernahm die Feuerwehr die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge und stellte diese auf einem Abstellplatz gesichert ab.
Warum es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam, ist noch völlig unklar. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.