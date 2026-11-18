i SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich und SPÖ-Landesrätin Eva Prischl SPÖ NÖ, iStock, NLK Khittl ("Heute"-Montage) Wirbel in der SPÖ Notarzt-Streit: Landesrätin droht jetzt Entmachtung Im Streit um die Schließung von elf Notarztstützpunkten fliegen in Niederösterreich die Fetzen. SPÖ-Landesrätin Eva Prischl steht massiv unter Druck. Von Erich Wessely 18.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Machtkampf mit Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig liegt erst wenige Monate zurück, schon rumort es in der SPÖ NÖ erneut. Diesmal geht es um elf Notarztstützpunkte, die ab April 2027 geschlossen werden sollen. Bei der mehr als zweistündigen Regierungssitzung am Dienstag flogen laut mehreren "Heute"-Quellen die Fetzen. Sogar mit einem Parteiausschluss sei der roten Gesundheitslandesrätin gedroht worden.

Mittendrin: Gesundheitslandesrätin Eva Prischl (SPÖ), die trotz Erkältung teilnahm. Verschnupft reagierte wiederum Parteichef Sven Hergovich wegen der Vorgehensweise Prischls. Er lehnt Schließungen ohne gleichwertigen Ersatz entschieden ab.

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"Die Zeit drängt"

Indes erhöhte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) gestern in der Debatte den Druck: Die ausverhandelten Rettungsverträge müssten eingehalten werden. "Die Zeit drängt."

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SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich beharrt hingegen auf einem gleichwertigen Ersatz für das Aus von elf der 32 Notarztstützpunkten. Aus seinem engsten Umfeld heißt es, ein gültiger Parteitagsbeschluss gegen Schließungen ohne gleichwertigen Ersatz gelte für alle SPÖ-Mitglieder – also freilich auch für Prischl.

Ergänzende Stellungnahme

Brisant ist die von Prischl beauftragte ergänzende Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) von acht Top-Notfallmedizinern. Diese unterstützt die Reform grundsätzlich, empfiehlt aber konsequentes Monitoring, zusätzliche Schulungen und einen unabhängigen ärztlichen Leiter. Die Endfassung soll am Freitag vorliegen.

Entgegen steht das vom SPÖ-Landtagsklub beauftragte Gutachten des deutschen Notfallmediziners Matthias Fischer: Er warnt vor längeren Fahrzeiten und Risiken für Schwerkranke.

Fronten verhärtet

Ein Beschluss fiel gestern nicht. Die Fronten sind derart verhärtet, dass sogar ein Abgang oder möglicher Entzug von Prischls Zuständigkeit für das Rettungswesen möglich ist. ÖVP und FPÖ verfügen über die entsprechende Regierungsmehrheit.