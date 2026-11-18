i Kein Platz für Schüler in Klasse: Behörde sagt Nein iStock (Symbolfoto) "Alle Prüfungen bestanden" Autist (14) will in Mittelschule – Behörde sagt Nein Seit zwei Jahren wird ein 14-Jähriger mit Autismus zu Hause unterrichtet. Seine Eltern kämpfen um einen Schulplatz – jetzt entscheidet das Gericht. Von Niederösterreich Heute 18.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 14-jähriger Niederösterreicher mit Autismus möchte endlich wieder gemeinsam mit Gleichaltrigen die Schule besuchen. Doch statt einer Mittelschule sieht die Bildungsdirektion für ihn eine Sonderschule vor. Seine Eltern wehren sich dagegen. Der jahrelange Streit beschäftigt mittlerweile das Bundesverwaltungsgericht, wie "ORF NÖ" berichtet.

Seit zwei Jahren Unterricht zu Hause

Der Jugendliche, der im ORF-Bericht Martin genannt wird, wurde 2023 nach mehreren schulischen Krisen von einer Mittelschule ausgeschlossen. Später wurde bei ihm Autismus diagnostiziert. Nach einem Schulwechsel stellte die Bildungsdirektion sonderpädagogischen Förderbedarf fest und wies ihn einer Sonderschule zu.

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Seine Eltern lehnen das ab. Seit rund zwei Jahren wird Martin deshalb zu Hause unterrichtet. Eine Pädagogin kommt zwölf Stunden pro Woche. Den restlichen Lernstoff muss die Familie selbst erarbeiten.

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"Deshalb muss man dann selbst auch noch mehr mit ihm arbeiten, damit man überhaupt auf den Stoff kommt", schildert die Mutter gegenüber "ORF NÖ".

Jugendamt eingeschaltet – Gutachten gibt Eltern recht

Besonders brisant: Im Zuge des Streits wurde auch die Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet. Diese beantragte sogar, den Eltern die Obsorge zu entziehen.

"Weil wir nicht freiwillig zugestimmt haben, hat man uns dazu geführt, indem sie das Jugendamt eingeschaltet haben", kritisiert die Mutter laut "ORF NÖ".

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Ein gerichtlich beauftragtes Gutachten bestätigte allerdings die Erziehungsfähigkeit der Eltern und empfahl für Martin den Besuch einer Mittelschule mit entsprechender Unterstützung. Der Antrag auf Übertragung der Obsorge wurde daraufhin zurückgezogen. Die Kosten für das Gutachten von rund 8.000 Euro musste die Familie nach eigenen Angaben selbst bezahlen.

Alle Prüfungen bestanden – trotzdem kein Schulplatz

Im September 2025 bestand der Jugendliche sämtliche Feststellungsprüfungen über den Jahresstoff der dritten Klasse Mittelschule. Dennoch wurde ihm die Aufnahme an einer anderen Mittelschule verweigert. Die Familie legte Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Eine Entscheidung stand zuletzt noch aus.

Die Bildungsdirektion erklärte auf Anfrage von "ORF NÖ", dass Gutachten berücksichtigt würden, die Beurteilung aber auch ausschließlich auf schulinterner Expertise beruhen könne. Die Schulplatzvergabe erfolge im Sinne der Wahlfreiheit.

Lebenshilfe übt Kritik

Die Lebenshilfe Österreich sieht diese Wahlfreiheit jedoch eingeschränkt. Geschäftsführer Philippe Narval vermutet, dass es sich um keinen Einzelfall handelt. Er fordert einen verbindlichen Fahrplan für ein inklusives Bildungssystem.

Für Martin bleibt die Zukunft vorerst ungewiss. Er möchte später eine HAK oder HTL besuchen. Zunächst will er aber einfach wieder mit seinen Freunden in die Schule gehen.

"Er möchte einfach wie die anderen behandelt werden. Das heißt, ganz normal mit seinen Freunden in die Schule gehen", sagt seine Mutter gegenüber "ORF NÖ".