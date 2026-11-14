i Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) warnt vor verfrühter Entwarnung. "Heute"-Montage / iStock / Denise Auer Deutsch-Alarm an Schulen Über 400.000 Schüler können Unterricht nicht folgen Über 40.000 Schüler können wegen mangelnder Deutschkenntnisse dem Unterricht nicht gut folgen. Trotz Rückgang warnt Wiederkehr vor einer Entwarnung. Von Heute Politik 14.11.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An Österreichs Schulen gibt es weniger Kinder und Jugendliche mit unzureichenden Deutschkenntnissen. Im Schuljahr 2026/27 werden insgesamt 40.148 Schüler als außerordentlich geführt.

Das sind 6.253 beziehungsweise mehr als 13 Prozent weniger als im vergangenen Schuljahr. Trotz des Rückgangs können weiterhin Zehntausende dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen.

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Rückgang in Wien am größten

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in Wien. Dort wurden heuer an Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen 15.285 außerordentliche Schüler registriert.

Im Vergleich zum Schuljahr 2025/26 sind das 3.616 Kinder und Jugendliche weniger. Der Rückgang beträgt damit 19 Prozent. Dennoch bleibt Wien das Bundesland mit den meisten außerordentlichen Schülern.

Die Zahl der betroffenen Schüler ist nicht nur in der Bundeshauptstadt zurückgegangen. In sämtlichen Bundesländern wurden weniger außerordentliche Schüler erfasst.

In Oberösterreich sank die Zahl um 866 beziehungsweise zehn Prozent. Niederösterreich verzeichnete einen Rückgang um 461 Kinder und Jugendliche, in der Steiermark waren es 421 weniger. In beiden Bundesländern entspricht das einem Minus von neun Prozent.

In den übrigen Bundesländern fiel der Rückgang in absoluten Zahlen geringer aus. Dort gibt es allerdings auch insgesamt deutlich weniger außerordentliche Schüler.

Vor allem Volksschulen betroffen

Ein Blick auf die Schularten zeigt, dass der Großteil der Kinder mit Deutschförderbedarf noch die Volksschule besucht. Von den insgesamt 40.148 außerordentlichen Schülern entfallen 35.478 auf Volksschulen. Weitere 3.842 besuchen Mittelschulen, 657 Polytechnische Schulen und 171 Sonderschulen.

Besonders stark ging die Zahl an den Mittelschulen zurück. Dort wurden um 27 Prozent weniger außerordentliche Schüler registriert. An den Volksschulen beträgt das Minus hingegen 13 Prozent.

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Wiederkehr warnt vor verfrühter Entwarnung

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) sieht in den aktuellen Zahlen zwar einen Fortschritt, hält die Situation aber weiterhin für problematisch. "Dass die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler zurückgeht, ist zunächst eine positive Entwicklung", meinte Wiederkehr.

Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Herausforderungen keineswegs gelöst seien. "Aber ich möchte ausdrücklich vor verfrühter Entwarnung warnen: Mehr als 40.000 Kinder und Jugendliche, die dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse noch nicht ausreichend folgen können, sind nach wie vor viel zu viele. Wir haben hier ein ernstes Problem, das wir entschlossen angehen müssen."

Aussetzung des Familiennachzugs als möglicher Grund

Der Minister geht davon aus, dass der Rückgang auch mit der Aussetzung des Familiennachzugs zusammenhängen dürfte. Für Wiederkehr steht fest, dass Kinder möglichst schnell ausreichende Deutschkenntnisse erwerben müssen, damit sie im Unterricht mitkommen können.

"Unser Anspruch muss sein, dass jedes Kind - unabhängig von seiner Herkunft und den Umständen, unter denen es nach Österreich kommt - möglichst rasch Deutsch lernt und damit echte Bildungschancen erhält."

Dafür setzt das Bildungsministerium auf zusätzliche Deutschförderkräfte und mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Schulen bei der Sprachförderung. Außerdem wurde die Sommerschule für Kinder mit Deutschförderbedarf verpflichtend gemacht.