i Fast die Hälfte der Erstklässler in Wien kann dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen. iStock (Symbolbild) Nur leichter Rückgang Deutschprobleme bei fast jedem zweiten Erstklässler Trotz sinkender Zahlen können 44,3 Prozent der Wiener Schulanfänger dem Unterricht nicht ausreichend folgen. Im Vorjahr waren es 45,7 Prozent. Von Niklas Burger 12.11.2026, 21:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zahl der Schüler mit Deutschproblemen in Wien ist rückläufig. Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) sieht darin einen Erfolg ihrer Bildungspolitik. Doch ein genauer Blick auf die Erstklässler zeigt: Gerade bei den Schulanfängern fällt die Verbesserung äußerst gering aus.

Laut den Zahlen der Bildungsdirektion wurden 59 Prozent der außerordentlichen Erstklässler in Österreich geboren. Als außerordentliche Schüler gelten Kinder, deren Deutschkenntnisse noch nicht ausreichen, um dem regulären Unterricht ausreichend folgen zu können. Die Deutschprobleme betreffen damit keineswegs nur neu zugewanderte Kinder.

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Neos sehen Erfolg bei sich

Wie eine Nachfrage des "Standard" bei der Wiener Bildungsdirektion ergab, waren Anfang Oktober 44,3 Prozent der Erstklässler an öffentlichen Wiener Volksschulen als außerordentliche Schüler eingestuft. Im Vorjahr lag dieser Anteil bei 45,7 Prozent. Das entspricht einem Rückgang um gerade einmal 1,4 Prozentpunkte.

Am Montag (9.11.) präsentierte Emmerling positive Zahlen bezüglich Deutschkenntnisse der Schüler der Stadt. Über alle vier Volksschulklassen hinweg sank der Anteil der außerordentlichen Schüler von 21 auf 18 Prozent.

Drei Prozent Rückgang bei Pflichtschulen

Betrachtet man sämtliche öffentlichen Pflichtschulen in Wien, ging der Anteil sogar von 16 auf 13 Prozent zurück. Das ist der niedrigste Wert seit Herbst 2021. Auch an den Mittelschulen zeigt sich eine deutliche Verbesserung. Dort sank der Anteil der Schüler mit außerordentlichem Status von 6,2 auf 3,8 Prozent.

Um die Deutschkenntnisse bereits vor dem Schuleintritt zu verbessern, hat Wien die freiwilligen Sommer-Deutschkurse für angehende Erstklässler ausgebaut. Während im Vorjahr noch 500 Plätze zur Verfügung standen, waren es heuer bereits 1.700.

Kritik kommt von der ÖVP

Laut Emmerling basiert die Entwicklung unter anderem auf die verstärkte Deutschförderung, ÖVP-Klubchef Harald Zierfuß hingegen führt den Rückgang vor allem auf den von der Bundesregierung durchgesetzten Stopp des Familiennachzugs zurück. Er kritisiert zudem die Deutschförderung in den Wiener Kindergärten. Der Ausbau gehe viel zu langsam voran.