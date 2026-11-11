Wiener Wohnen: Interim-Chefin bekommt fixen Job

Die Entscheidung ist gefallen: Katharina Klement (44) wird neue Direktorin von Wiener Wohnen. Das gab die Stadt Wien am Mittwoch (11.11) bekannt. Überraschend kommt die Personalentscheidung nicht: Klement leitete die größte kommunale Hausverwaltung Europas bereits seit Mai interimistisch.
Die Stelle wurde nur innerhalb des Wiener Magistrats ausgeschrieben. Externe Bewerber hatten damit keine Chance. Bereits im August hatten die Wiener Grünen und die ÖVP das Verfahren kritisiert. Grünen-Klubobmann Georg Prack forderte eine öffentliche Ausschreibung. Auch ÖVP-Wohnbausprecher Lorenz Mayer kritisierte die Einschränkung des Bewerberkreises.
Interessant ist der Vergleich mit 2017: Damals wurde die Direktorenstelle öffentlich ausgeschrieben. Außerdem war ein Hochschulabschluss Voraussetzung. Bei der aktuellen Ausschreibung reichte auch eine Matura.
Klement hatte die Leitung im Mai übernommen, nachdem die bisherige Direktorin Karin Ramser in die Geschäftsführung der Wien Holding gewechselt war. Zuvor war Klement seit 2022 Vizedirektorin von Wiener Wohnen. Nun wurde aus der Übergangslösung eine dauerhafte Bestellung. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch lobt die Erfahrung und Fachkompetenz der neuen Direktorin.
Klement übernimmt damit dauerhaft die Verantwortung für rund 220.000 Gemeindewohnungen, in denen etwa eine halbe Million Wiener leben. Die neue Chefin muss sich unter anderem um Sanierungen, Modernisierungen und leistbares Wohnen kümmern.