Miet-Sorgen in Wien: Fast 40.000 Anrufe bei Hotline

Steigende Mieten sorgen bei vielen Wienern für Kopfzerbrechen. Doch nicht jede Mieterhöhung ist auch erlaubt. Ein neuer Gratis-Rechner der Stadt Wien zeigt jetzt, ob Vermieter zu viel verlangen. Wie groß der Beratungsbedarf ist, zeigt eine aktuelle Bilanz der MieterHilfe: Fast 40.000 Anrufe gingen heuer bereits ein.
Mit dem neuen Wertsicherungsrechner auf "mieterhilfe.at" können Wiener kostenlos und anonym überprüfen, ob ihre Mieterhöhung zulässig ist. Dafür müssen lediglich einige Angaben aus dem Mietvertrag eingegeben werden. Das Programm berechnet anschließend, wie hoch die Miete maximal sein darf.
Dabei gelten klare Grenzen: Im geregelten Mietbereich, etwa bei vielen Altbau- und Gemeindewohnungen, dürfen die Mieten 2026 um höchstens ein Prozent steigen. Für 2027 liegt die Grenze bei zwei Prozent. Am freien Mietmarkt sind heuer unter den genannten Voraussetzungen maximal 3,3 Prozent möglich.
Wie groß die Sorgen rund ums Wohnen sind, zeigt die aktuelle Bilanz der MieterHilfe. Allein von Jänner bis Oktober 2026 wurden 39.352 Telefonate geführt. Dazu kamen 10.478 persönliche Beratungsgespräche. Für Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) ein deutliches Zeichen, wie wichtig kostenlose Unterstützung ist.
Seit mehr als 30 Jahren bietet die MieterHilfe der Stadt Wien kostenlose und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen rund ums Wohnen. Laut Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) ist dieses Beratungsangebot europaweit einzigartig.
Wer Fragen zu Mietverträgen, Betriebskosten oder Mieterhöhungen hat, erreicht das 18-köpfige MieterHilfe-Team unter 01/4000-8000 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr. Auch persönliche Beratungen in der Guglgasse 7-9 in Wien-Landstraße sind ohne Termin möglich. Das Angebot ist kostenlos.